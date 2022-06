Lichte Ränge beim Melt in Ferropolis

Gräfenhainichen/MZ - Deutlich weniger Besucher als in den Jahren vor der Pandemie zeigten sich am Wochenende auf dem Electro-Festival „Melt“ in Ferropolis. Am ersten Tag blieben die Plätze vor den Bühnen - etwa an der „Ping-Pong-Stage“ -nur übersichtlich gefüllt. Auf den Camping-Plätzen blieben einige Flächen ungenutzt. Einsatzkräfte berichteten der MZ am Sonntag von weniger Einsätzen als in den Vorjahren.

Little Simz (Simbiatu Ajikawo) britische Saengerin auf der Gremmin-Beach-Stage waehrend des Melt! Festivals - Tag 1. Foto: Hartmut Boesener