Kraftwerk Zschornewitz: Forum Rathenau trifft Akteure aus dem Bauhaus

Gräfenhainichen/MZ/jjt - Das Gesprächsformat „Carbon Cycle Culture Club“, kurz „C4“, des Forums Rathenau findet Ende Januar seine Fortsetzung im ehemaligen Kraftwerk in Zschornewitz. Wie der Vorsitzende des Vereins, der Physik-Professor Ralf Wehrspohn, berichtete, laute das Thema des C4 dieses Mal „New European Bauhaus - Das Sachsen-Anhalt Projekt“. Die Veranstaltung soll am kommenden Donnerstag, 27. Januar um 18 Uhr hybrid - also per Videostream und vor Ort - stattfinden. Für die Gesprächsrunde sind die Direktorin der Stiftung Bauhaus, Barbara Steiner, der Rektor der Burg Giebichenstein Kunsthochschule, Dieter Hofmann, und der Weimarer Architekturprofessor Jürgen Ruth angefragt.

Inhalt des Gesprächs sollen der Mitteilung zufolge die Schnittmengen zwischen dem „New European Bauhaus“, einer Initiative aus Wissenschaft und Kunst, die sich für künftige Wohngestaltung unter ökologischen Gesichtspunkten einsetzt, und dem Forum Rathenau sein.

Informationen gibt es im Internet unter www.forum-rathenau.de.