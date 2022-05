Im Fahrstuhl aufs Dach: Absetzer „Medusa“ in Ferropolis wird begehbar

Was Absetzer „Medusa“ alles über sich ergehen lassen musste, um touristisch attraktiver zu werden.

Gräfenhainichen/MZ - Der 13. März 2020 war ein Freitag, was ja gemeinhin als ein Unglückstag gilt. Doch für die Stadt aus Eisen sollte dieser Tag ein Glückstag werden. Denn an diesem Tag übergab der Leiter der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF, Thorsten Kroll, an den Geschäftsführer der Ferropolis gGmbH Thies Schröder einen Fördermittelbescheid über 1,087 Millionen Euro aus Mitteln der Europäischen Union.