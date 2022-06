Hund beißt Polizisten beim Festival „Full Force“:

Gräfenhainichen/MZ - Ein Polizeibeamter ist am Sonntag nahe des Festivalgeländes vom „Full Force“ in Ferropolis (Gräfenhainichen) von einem Hund verletzt worden. Laut dem Wittenberger Revier war der Beamte aus dem Revier Anhalt-Bitterfeld um 22.03 Uhr in der Ferropolisstraße in Gräfenhainichen von einem freilaufenden Hund ins rechte Knie gebissen worden.

Der Mann sei medizinisch versorgt worden und derzeit dienstunfähig, hieß es weiter. Bei der darauffolgenden polizeilichen Maßnahme habe die 53-jährige Hundehalterin aus dem Burgenlandkreis die Beamten beleidigt. Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Beleidigung wurden eingeleitet.