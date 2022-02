Gräfenhainichener Kulturnacht wird auch im Jahr 2022 als Open-Air-Veranstaltung stattfinden

Gräfenhainichen/MZ - Die traditionelle Kulturnacht in Gräfenhainichen wird auf den 11. und 12. Juni verschoben und wie im Vorjahr zu einem Open-Air-Event. Das teilte der Vorstand der Kulturbande, Michael Walther, der MZ mit. In den Jahren vor der Pandemie wurden Künstler zum Geburtstag des berühmten Gräfenhainichener Kirchenliederdichters Paul Gerhardt am 12. März an diverse Spielstätten in der Heidestadt eingeladen. Unter anderem gab es Auftritte in Paul-Gerhardt-Kapelle und -Haus, in Schulen und im Wasserturm.

„Jetzt gibt es wieder drei Spielstätten“, sagt Walther. Das sind die Freilichtbühne, die Bühne der Karnevalisten GCC und eine Spielstätte auf dem Parkplatz der Stadtbibliothek. Auch wenn so der 415. Geburtstag des berühmten Stadtsohns nicht im gewohnten Rahmen begangen werden kann, hat die Verschiebung auch Vorteile: Weil es weniger Spielstätten gibt, können Besucher alle Auftritte an den beiden Wochenendtagen im Juli sehen - und haben dabei noch eine Chance auf gutes Wetter.

Das Pendeln zwischen den Spielstätten und den verschiedenen Künstlern gehört ansonsten zur Tradition der Kulturnacht. Allerdings ist es rein rechnerisch dann gar nicht möglich, alle Auftritte sehen zu können.

Am selben Wochenende im Juni ist das Electro-Festival „Melt“ auf der Ferropolis-Halbinsel geplant. Da die Schnittmengen zur Kulturnacht allerdings eher gering sind, dürfte dies den Großteil des Publikums nicht vor die Qual der Wahl stellen.

Mit von der Partie sind nun wieder sechs Künstler-Gruppen: vom Liedermacher aus Erfurt, über eine Brass Band bis hin zu einer Gruppe mit sächsischer Mundart. Darunter sind dem Publikum altbekannte und auch ganz neue Künstler. Wegen der Verschiebung fällt nun allerdings der ursprünglich im März geplante Auftritt der Gundermann-Coverband Henningway weg. Die Truppe ist laut Veranstalter gefragt und außerdem nicht regelmäßig auf Tour.

Auch wenn die Open-Air-Variante der Kulturnacht im letzten Jahr gut angekommen war - auf Dauer wollen die Organisatoren wieder zurück in Kapelle und Co., sowie zum Termin am 12. März. Zum einen wegen des Geburtstages von Paul Gerhardt und der Tradition, zum anderen, weil das frühe Datum günstig war. „Viele Künstler hatten so früh im Jahr noch kaum Termine, weil die Dorffeste erst später stattfinden“, sagt Walther. So habe man immer gute Leute für gute Preise bekommen. Der Verkauf der Karten für die Kulturnacht ist bereits gestartet. Eine Karte kostet 17,50 Euro und ist bei der Touristinformation Gräfenhainichen erhältlich.

Kontakt zur Touristinformation über 034953/257620. Programm und weitere Informationen auf www.kulturbande.de