Gräfenhainichen plant die Sanierung von zwei Straßen und des Schwimmbades

Gräfenhainichen/MZ - Rund 1,5 Millionen Euro will die Stadt Gräfenhainichen in diesem Jahr in die Ausstattung der städtischen Gebäude, Straßen und Liegenschaften investieren. Wie aus dem Haushaltsplan für 2022 hervorgeht, der in den kommenden Wochen in den Ortschaftsräten und den Ausschüssen vorberaten und dann Ende Februar im Stadtrat verabschiedet werden soll, schlägt die Sanierung der Dornewitzer Straße am stärksten zu Buche. Über 770.000 Euro soll diese kosten, der Eigenanteil für die Stadt liegt den Unterlagen zufolge bei 234.000 Euro. Dort sollen Gehweg- und Straßenbau, Regenwasserkanal, Straßenbeleuchtung sowie der Kanalbau angegangen werden. Der Fördermittelbescheid liegt bereits vor.

Ebenfalls teuer wird die Sanierung der Schwimmhalle. Dort steht in diesem Jahr die Modernisierung der Elektrik im Plan. Über 280.000 Euro sind hierfür veranschlagt. Die Stadt hatte zuerst gehofft, hier auf Fördermittel des Bundes zurückgreifen zu können und lediglich zehn Prozent der Kosten tragen zu müssen. Das Vorhaben scheiterte aber, sodass man nun über Jahre in der Schwimmhalle nur abschnittsweise Stücken saniert und lediglich eine 50-prozentige Förderung erhält.

An dritter Stelle der baulichen Investitionen stehen Sanierung und Ausbau eines Teilstücks der Burgkemnitzer Straße in Zschornewitz. Hier sollen in diesem Jahr 110.000 Euro für die Planung fließen, die Realisierung soll dann aber erst im Jahr 2023 folgen.