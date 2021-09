Feuerwehr Möhlau lädt potenziellen Nachwuchs zum Schnuppertag ein

Möhlau/MZ - Die Feuerwehr Möhlau lädt am kommenden Sonnabend, 2. Oktober, Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 16 Jahren, die Interesse an der Feuerwehr haben, in das Gerätehaus in der Golpaer Straße ein. Der Grund ist, dass die Feuerwehr eine eigene Kinder- und Jugendabteilung gründen möchte. Denn nicht nur die Sportvereine sondern leider auch die Feuerwehren des Landes plagt ein Nachwuchsproblem. Diesem kann man nur durch eine frühzeitige Förderung der Interessen entgegenwirken. Das heiß im Klartext: Wer von Kindesbeinen an etwas gern macht, der bleibt dabei. In diesem Falle bei der Feuerwehr Möhlau und wird mal richtige Einsatzkraft und kann Brände löschen und anderen Menschen in Notlagen helfen.

Doch an diesem Sonnabend wollen die Kameraden den Gästen, ein jeder kann gerne ab 10 Uhr vorbei kommen, zeigen, was so alles gemacht wird in der Feuerwehr. So kann jedes Kind sich die Technik ansehen und sicher auch mal in das Feuerwehrauto steigen und probehalber Platz nehmen sowie eine kleine Runde durch den Ort drehen, damit aus ihnen kleine Helden der Feuerwehr werden.