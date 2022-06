Der Campus am Paul-Gerhardt-Gymnasium in Gräfenhainichen ist jetzt fertig

Das neue Schulgebäude des Paul-Gerhardt-Gymnasiums (grau, Bildmitte) grenzt an die Kleingartenkolonie an.

Gräfenhainichen/MZ - Nach 19 Monaten ist nun auch der vorerst letzte Teil der Sanierung des Schulcampus’ am Gräfenhainichener Paul-Gerhardt-Gymnasium abgeschlossen. Mit der obligatorischen Schlüsselübergabe markierte Landrat Christian Tylsch (CDU) das Ende des Ersatzneubaus von Haus 5, das im Standort an der Schulstraße neben der Aula der Schule liegt. Mitte Mai 2020 waren die Arbeiten hier gestartet. Am anderen Standort, wenige Gehminuten entfernt, waren da gerade die ersten Schüler in den dortigen Neubau des Hauses 4 eingezogen.