52 Jahre alte Autofahrerin wird bei dem Unfall am Freitagabend schwer verletzt und muss mit dem Hubschrauber in eine Klinik nach Halle gebracht werden.

Hergisdorf/MZ - Drei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Hergisdorf in der Helbraer Straße verletzt. Eine 52 Jahre alte Frau musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Halle gebracht werden. Zwei weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge stießen ein Opel und ein BMW frontal auf der Landesstraße 225 zusammen.

Laut Polizei kam es an der Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen durch eine Vollsperrung, die bis 20.40 Uhr andauerte. Ein Rettungswagen und ein Notarzt- Einsatzfahrzeug waren am Ort. Auch die Feuerwehr musste ausrücken, um die Personen aus den verkeilten Fahrzeugen zu retten. Da Betriebsstoffe ausliefern, sind diese durch die Feuerwehr gebunden worden. Die bei dem Unfall entstandenen Sachschäden müssen durch einen Gutachter ermittelt werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.