Der Eisleber Stadtrat hat beschlossen, für das Projekt im Grünen Weg Fördermittel zu beantragen. Vor der Beschlussfassung hatte in der Einwohnerfragestunde ein Bürger die geplante Maßnahme kritisiert.

Zustimmung zu Projekt im Grünen Weg in Eisleben: Welche Kritik es dazu gibt

Der Grüne Weg zwischen Mittelreihe und Mühlplatz in der Eisleber Neustadt bietet einen trostlosen Anblick.

Eisleben/MZ. - Die Lutherstadt Eisleben will im Grünen Weg die alten Garagen abreißen und das Gelände rekultivieren. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass dafür Fördermittel beim Land Sachsen-Anhalt beantragt werden sollen. Konkret soll das Programm „Klima III“ genutzt werden, mit dem Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels gefördert werden.