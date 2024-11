Auf dem Gelände des Grünen Wegs, so der offizielle Straßenname, stehen heruntergekommene Garagen. Das soll sich ändern. Was die Lutherstadt Eisleben dort plant und wie das finanziert werden soll.

Eisleben/MZ. - Heruntergekommene, meist leerstehende Garagen, ein alter Schotter- und Pflasterweg mit tiefen Schlaglöchern, Wildwuchs und Unrat – die „Grüne Schlucht“ in der Eisleber Neustadt bietet einen trostlosen Anblick. Über die Jahre hat sich der Zustand des Grünen Wegs, so der offizielle Straßenname, zwischen der Mittelreihe und dem Mühlplatz kontinuierlich verschlechtert, so dass immer mehr Garagen aufgegeben worden sind – was wiederum Vandalismus und Müllablagerungen zur Folge hatte. Um diesen Missstand zu beseitigen, hat der Stadt bislang das Geld gefehlt. Doch das könnte sich nun ändern.