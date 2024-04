Titel verteidigt Zertifiziert als „Gesunde Kita“: Worauf im Polleber „Sonnenland“ Wert gelegt wird

Evangelische Kindertagesstätte in Polleben ist erneut als „Gesunde Kita“ ausgezeichnet worden. Worauf in der Einrichtung Wert gelegt wird und was die Eltern hier besonders schätzen.