Prozess am Amtsgericht Eisleben

Um den Vorwurf der Geldfälschung ging es einem Prozess am Amtsgericht Eisleben.

Eisleben/MZ. - So schnell kann aus einem Missverständnis ein Anklagevorwurf werden. Und das hätte für eine 35-jährige Hettstedterin schwerwiegende Folgen haben können. Denn in ihrer Verhandlung vor dem Amtsgericht Eisleben ging es immerhin um einen Tatbestand, der laut Gesetz als Verbrechen gilt – mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr. Die Frau war angeklagt, Falschgeld besessen und es in Verkehr gebracht zu haben.