In Dederstedt haben Freiwillige ein Nest für das Wappentier ihres Heimatortes gebaut. Nun heißt es warten auf den ersten Storch.

Naturschutz in Mansfeld-Südharz

Dederstedt/MZ - Ihr erster Blick von Sandra Sowoidnich nach dem Aufstehen geht jeden Morgen zum Storchenhorst in Dederstedt. Seit letzte Woche wartet der darauf, besiedelt zu werden. „Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die Weißstörche das Nest annehmen“, so Sowoidnich. Die Dederstedterin setzt sich seit vielen Jahren für die Ansiedlung der Störche im Seegebiet ein, was bereits im Jahr 2009 begann.