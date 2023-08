In vielen Storchen-Orten gibt es eine Fangemeinde, die das Storchenjahr mit mehr oder weniger Technik beobachten. So gibt es sogar eine Webcam auf dem Storchennest in Roßla.

Wansleben/MZ - Wenn es gerade einmal nicht regnet, dann kann man in Wansleben an der Pumpstation die Störche auf ihrem Nest oder ihrem Rastplatz - einer Straßenlaterne - beobachten. 2019 hat Andreas Tautrim das Nest für die Störche gebaut. In diesem Jahr gab es sogar Nachwuchs und einer der beiden Jungstörche sei auch durchgekommen, freut sich „Storchenvater“ Tautrim.

Vermutlich habe der Milan das zweite Storchenjunge geholt. Auch in anderen Orten des Landkreises Mansfeld-Südharz kann man Störche beobachten. In Brücken beispielsweise gibt es sogar zwei brütende Storchenpaare. Ebenso in Martinsrieth. Die Besonderheit dort: Seit mehreren Jahren überwintert dort in der Goldenen Aue das Storchenpaar.

Störche können im Netz beobachtet werden

Auch aus Katharinenrieth, Niederröblingen und Oberröblingen ist bekannt, dass dort Störche nisten. In Oberröblingen sind es - wie auch in Brücken - zwei Storchenpaare, die dort heimisch geworden sind. Eines der beiden Paare hat dabei eine geköpfte Linde als Nistmöglichkeit ausgewählt.

In vielen Storchen-Orten gibt es eine Fangemeinde, die das Storchenjahr mit mehr oder weniger Technik beobachten. So gibt es sogar eine Webcam auf dem Storchennest in Roßla. Auf der Homepage Stoerche-in-rossla.de kann man quasi in Storchenwohnzimmer schauen.