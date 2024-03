Helbra/MZ. - Mit den Aufgaben der Außendienstmitarbeiter (Verwaltungsvollzug) wollen sich die Mitglieder des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Brandschutz der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra in ihrer Sitzung am Donnerstag, 7. März, beschäftigen. „Es kommen immer wieder Fragen auf, wofür die Mitarbeiter zuständig sind“, sagt Ausschussvorsitzender Frank Ochsner gegenüber der MZ.

Zwei Mitarbeiter im Außendienst tätig

Angesichts der wiederkehrenden Diskussionen soll ein Überblick gegeben werden. „Es sind vielfältige Aufgaben, die in der Verantwortung der Außendienstmitarbeiter liegen“, setzt er fort. Die Inobhutnahme von Tieren oder die Kontrolle des ruhenden Verkehrs gehören beispielsweise dazu.

In der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra sind aktuell zwei Mitarbeiter der Verwaltung im Außendienst eingesetzt. Sie müssen unter anderem auch überprüfen, ob „Hundehalter ihre Tiere ordnungsgemäß angemeldet haben“.

Sie ahnden außerdem Verschmutzungen auf Wegen und Plätzen im öffentlichen Raum durch Hundekot. Nach den Worten des Ausschussvorsitzenden steht auch immer mehr die Durchsetzung der Straßenreinigungssatzung in den Kommunen auf der Tagesordnung der Außendienstmitarbeiter.

Auch Eigenverantwortung der Mitgliedskommunen

In der Runde soll aber auch deutlich gemacht werden, wo die Eigenverantwortung der Mitgliedskommunen der Verbandsgemeinde liegt. Denn nicht alles sei Angelegenheit der Außendienstmitarbeiter der Verbandsgemeinde, auch die eigenständigen Kommunen zeichneten für bestimmte Bereiche verantwortlich, so Ochsner weiter.

Darauf soll während der Besprechung ebenfalls im Detail näher eingegangen werden, um Klarheit zu schaffen und Irrtümer für die Zukunft aus dem Weg zu räumen.

In der Ausschusssitzung soll Ochsner zufolge außerdem „die fachgerechte Entsorgung von gefangenen Waschbären“ erörtert werden. Dieses Thema sorgt in regelmäßigen Abständen für Diskussionsbedarf in den Beratungen, denn die Tiere sind in der Region nach wie vor sehr aktiv.

Die Beratung des Ausschusses beginnt am Donnerstag, 7. März, um 18.30 Uhr im Schulungsraum der Feuerwehr in Helbra in der Mittelstraße 10.