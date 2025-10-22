Wie in Erdeborn in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land mit „Dein Schopp“ ein Dorfladen der modernen Art installiert werden soll.

Woanders schließen die letzen Dorfläden - In Erdeborn könnte bald ein neuer öffnen

So könnte der Dorfladen in Erdeborn später aussehen.

Erdeborn/MZ. - In so manchen Orten auf dem Land schließen derzeit die letzten Dorfläden, wie jüngst Anfang Oktober das Nahkauf-Geschäft von Michael und seinem Vater Hartmut Peckruhn in Brücken/Helme (Gemeinde Brücken-Hackpfüffel). In Erdeborn aber (Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land) könnte bald ein neuer Dorfladen seine Pforten öffnen.