Einkaufen im Mansfelder Land Woanders schließen die letzen Dorfläden - In Erdeborn könnte bald ein neuer öffnen
Wie in Erdeborn in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land mit „Dein Schopp“ ein Dorfladen der modernen Art installiert werden soll.
22.10.2025, 11:15
Erdeborn/MZ. - In so manchen Orten auf dem Land schließen derzeit die letzten Dorfläden, wie jüngst Anfang Oktober das Nahkauf-Geschäft von Michael und seinem Vater Hartmut Peckruhn in Brücken/Helme (Gemeinde Brücken-Hackpfüffel). In Erdeborn aber (Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land) könnte bald ein neuer Dorfladen seine Pforten öffnen.