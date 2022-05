Wie viel beim Flohmarkt für den guten Zweck zusammen gekommen ist

Auf dem Weg in ihren Garten kamen Jenny Geke und Patrick Holst mit ihren Kindern Benjamin und Lotti auch am Flohmarkt vorbei.

Eisleben/MZ - Nanu, ist hier ein Huhn entwischt? Nein, zu der Verkleidung gehört Gewandmeisterin Anja Becker-Geipel vom Theater Eisleben. Denn am Sonntagnachmittag konnte man im Rahmen eines Flohmarktes für den guten Zweck und des Verkaufs der Kostüme aus dem Theaterfundus auch das Federkostüm ergattern. Die Einnahmen des Kostümverkaufs fließen in neue Roben für das Theater. „Jedes Jahr produzieren wir für acht Stücke Kostüme, da sammelt sich einiges an“, so Becker-Geipel. Die Masken und Verkleidungen sorgten für lockere Atmosphäre.