Nach dem Terroranschlag in Solingen beraten die Verantwortlichen in Eisleben, ob auf dem Volksfest schärfere Maßnahmen notwendig sind. An den Hauptzufahrten werden wieder Betonsperren aufgebaut.

Seit 2017 werden an den Hauptzufahrten, wie hier am Plan, Betonsperren aufgebaut.

Eisleben/MZ. - Werden die Sicherheitsmaßnahmen auf dem Eisleber Wiesenmarkt nach dem Messeranschlag in Solingen verschärft? In der nordrhein-westfälischen Stadt hatte der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Syrer, am vergangenen Freitag auf dem Stadtfest drei Menschen erstochen acht weitere zum Teil lebensgefährlich verletzt. Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) reklamierte danach die Tat für sich.