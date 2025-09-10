weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Kurse für Analphabeten in Mansfeld-Südharz: Wie man sich ohne Lesen und Schreiben durchs Leben schlägt

65-Jähriger hat nie richtig lesen und schreiben gelernt und klärt bei Aktionen über das Problem auf. In Mansfeld-Südharz bietet das Grundbildungszentrum Hilfe an.

Von Jörg Müller 10.09.2025, 10:00
Lernbotschafter Romeo und Susann Günther, Mitarbeiterin im Alfa-Mobil.
Lernbotschafter Romeo und Susann Günther, Mitarbeiterin im Alfa-Mobil. (Foto: Müller)

Eisleben/MZ. - „Es ist wichtig, den Mut zu haben, sich zu outen“, sagt Romeo. „Ich bin immer ganz offen damit umgegangen.“ Der 65-Jährige aus Plauen (Sachsen) hat ein Problem, das er mit Millionen Menschen in Deutschland teilt: Er kann nicht richtig lesen und schreiben.