Wie Jesus im Stall geboren

Die Dorfgemeinschaft war Taufzeuge - was sich in der Neujahrsnacht 1776 zugetragen hat.

Wie einst Jesus, hier als Weihnachtskrippe dargestellt, kam in der Neujahrsnacht 1776 in Bischofrode ein Kind in einem Stall zur Welt.

Bischofrode/MZ - Die Überlieferung, die wir dem Pfarrer Simon Peter Ackermann aus Wolferode zu verdanken haben, erinnert ein wenig an die Weihnachtsgeschichte. Erwähnt wird nämlich die Geburt eines Kindes in einem Stall, die allerdings nicht am Heiligen Abend erfolgte, sondern ein paar Tage später, in der Neujahrsnacht des Jahres 1776, wie dem Eisleber Tageblatt vom 17. Mai 1937 zu entnehmen ist.