In den vergangenen beiden Wochen fand eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Anhäufungen“ in Eisleben statt. Es gab Workshops und Stadtspaziergänge. Was Teilnehmer erlebt haben.

Monika Borrmann, Bärbel Klatt und Heidelies Rösner beteiligten sich an der Schreibwerkstatt. In der BIbliothek stellten sie ihre Arbeiten vor.

Eisleben/MZ - Über 3.000 Figuren hat der Leipziger Maler Werner Tübcke auf dem berühmten Bauernkriegspanorama, das seit 1989 in Bad Frankenhausen zu sehen ist, festgehalten. Das Monumentalgemälde entstand über Jahrzehnte. Nun soll in einem über zwei Jahre angelegten transdisziplinären Projekt ein neues Bauernkriegspanorama entworfen werden. Mit dabei sind neben dem Cobra-Theater das Theater Eisleben und die Hochschule Merseburg, und hier speziell das Lehrgebiet Theater. Gefördert wird das Projekt durch den Fonds Jupiter der Kulturstiftung des Bundes, durch das Land Sachsen-Anhalt und die Ostdeutsche Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Sparkasse Mansfeld-Südharz. In den vergangenen beiden Wochen fand eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Anhäufungen“ in Eisleben statt. Es gab Workshops, gemeinsame Essen, Stadtspaziergänge und mehr.