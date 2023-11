Ein mutmaßlicher Baumaschinenbetrüger ist der Polizei in Mansfeld-Südharz ins Netz gegangen. Wie das gelang.

Seegebiet/MZ. - Am vereinbarten Übergabepunkt schnappte die Falle zu: Wie die Polizei bestätigte, haben Ermittler des Reviers Mansfeld-Südharz am vergangenen Wochenende auf einem Feldweg in der Verbandsgemeinde Seegebiet Mansfelder Land einen mutmaßlichen Baumaschinenbetrüger auf frischer Tat gestellt. Der Ermittlungserfolg gelang vor allem dank der Hilfe eines aufmerksamen Zeugen.