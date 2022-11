Wie die Idee eines Gemeinderaumes am Pfarrhaus in Unterrißdorf entstand

In Unterrißdorf entsteht gegenüber dem Pfarrhaus ein kleiner Gemeinderaum. Warum das Projekt zunächst zu scheitern drohte und warum nun noch Spenden gesammelt werden müssen.

Unterrißdorf/MZ - Es hat zwar einige Jahre der Vorbereitung und Planung gedauert – doch nun kann die Idee endlich umgesetzt werden: In Unterrißdorf am Lutherweg errichtet die Evangelische Kirchengemeinde ein kleines Gebäude, das künftig als Gemeinderaum und Begegnungsstätte dienen wird. Neben kirchlichen werden hier auch öffentliche Veranstaltungen möglich sein. Zudem kann der Raum mit Toilette und Küche zum Beispiel auch bei den regelmäßigen Konzerten in der Kirche als Aufenthalt für die Musiker genutzt werden.