Seit der Sprengung des Schornsteines ruhen die Arbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Bergbaukrankenhauses in Eisleben. Wird am Neubau von Seniorenwohnungen festgehalten?

Eisleben/MZ. - Mittlerweile ist es mehr als zwei Jahre her, dass der Abriss des ehemaligen Bergbaukrankenhauses in Eisleben begonnen hat. Doch seit der spektakulären Sprengung des Schornsteins herrscht auf dem Gelände an der Kasseler Straße Stillstand. Was bei vielen Eislebern die Frage aufwirft, ob der geplante Neubau einer Seniorenwohn- beziehungsweise -pflegeeinrichtung tatsächlich noch umgesetzt werden soll.