Was Mediziner im Mansfelder Land von Online-Buchungen für Arztbesuche halten und wie sich das auf die Patienten auswirkt.

Werden Termine im Mansfelder Land künftig nur noch online vereinbart?

Termine lassen sich auch im Mansfelder Land inzwischen online buchen.

Eisleben/Hettstedt/MZ. - Das digitale Zeitalter macht auch um Arztpraxen keinen Bogen. Wurden noch vor Jahren im Landkreis Mansfeld-Südharz Termine ausschließlich per Telefon oder direkt vor Ort vergeben, sind inzwischen auch Online-Vereinbarungen an der Tagesordnung. Telefonassistenten, Online-Buchungsportale und E-Mail-Verkehr werden allmählich zum Standard.