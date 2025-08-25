Vor dem Arztbesuch Werden Termine im Mansfelder Land künftig nur noch online vereinbart?
Was Mediziner im Mansfelder Land von Online-Buchungen für Arztbesuche halten und wie sich das auf die Patienten auswirkt.
25.08.2025, 10:00
Eisleben/Hettstedt/MZ. - Das digitale Zeitalter macht auch um Arztpraxen keinen Bogen. Wurden noch vor Jahren im Landkreis Mansfeld-Südharz Termine ausschließlich per Telefon oder direkt vor Ort vergeben, sind inzwischen auch Online-Vereinbarungen an der Tagesordnung. Telefonassistenten, Online-Buchungsportale und E-Mail-Verkehr werden allmählich zum Standard.