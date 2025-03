Acht Kilometer lang wird der Zaun um die 130 Hektar große Fläche am Salzigen See. Warum dort Tiere für den Naturschutz arbeiten sollen und wie das geht.

Werden bald Büffel am Salzigen See für den Naturschutz arbeiten?

Röblingen/MZ - Die Biologin Svenja Sammler schwitzt gerade über der Ausschreibung für das große Projekt am Salzigen See in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land. Dort soll ein fester Zaun um eine Fläche von rund 130 Hektar gebaut werden. Acht Kilometer lang wird der im Endeffekt sein und soll die muhenden Mähdrescher am Ausbüxen hindern.