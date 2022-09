Wer übernimmt die Organisation des Helbraer Weihnachtsmarktes?

Ausgangspunkt ist der Vorschlag, die Durchführung des Weihnachtsmarktes an die ortsansässigen Vereine und nicht an die Gewerbetreibenden zu übergeben.

Helbra/MZ - Unter welcher Regie soll dieses Jahr der Weihnachtsmarkt in Helbra veranstaltet werden? Das Thema wird zurzeit in der Gemeinde diskutiert. Die Mitglieder des Ausschusses für Kultur, Sport und Soziales wollen sich in ihrer Beratung am Dienstag eine Meinung bilden. Auch alle Einwohner sind eingeladen, sich an der Debatte zu beteiligen.