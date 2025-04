Ortsbürgermeister Lothar Kliche und seine Stellvertreterin Veronika Schneider sind ein eingespieltes Team in Volkstedt. Wie sie das Miteinander im Dorf einschätzen und was sie sich noch vorgenommen haben.

Volkstedt/MZ. - In Eisleben und Umgebung gibt es nicht viele, die schon so lange ehrenamtlich in der Kommunalpolitik aktiv sind wie Lothar Kliche (69). Seit 1994 arbeitet der Volkstedter im Gemeinde- beziehungsweise im Ortschaftsrat seines Heimatorts mit. Zudem gehört er seit der Eingemeindung in die Lutherstadt Eisleben 2004 auch dem Stadtrat an. Und nicht zuletzt wirkt Kliche seit 2014 als Ortsbürgermeister – gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Veronika Schneider. „Wir sind ein eingespieltes Team und können uns aufeinander verlassen“, sagt Schneider (72).