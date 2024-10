Der Anfang dieses Jahres gegründete Förderverein Gertrudkirche - Nicolaiviertel in Eisleben erfährt beim Herbstfest große Resonanz für sein Vorhaben. Was die nächsten Schritte sind.

Eisleben/MZ. - Gezählt hat Ute Klopfleisch die Besucherinnen und Besucher nicht. „Aber es sind bestimmt mindestens 600 gewesen“, schätzt die Vorsitzende des Fördervereins Gertrudkirche - Nicolaiviertel in Eisleben. „Es ist den ganzen Tag immer rappelvoll gewesen“, so Klopfleisch. Der Verein hatte am vergangenen Samstag zum ersten Herbstfest in die ehemalige katholische Kirche in der Nicolaistraße eingeladen.