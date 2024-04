Eisleber Stadtverwaltung hat ein Dossier zum Zustand der Gebäude erarbeitet. Welche Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen sind in den nächsten Jahren notwendig?

Welche Investitionsmaßnahmen bei den Feuerwehren in Eisleben notwendig sind

Das Gebäude der Ortsfeuerwehr Lutherstadt Eisleben am Breiten Weg ist 2004/2005 erbaut worden.

Eisleben/MZ. - Wie ist der Zustand der Feuerwehrhäuser in der Lutherstadt Eisleben und ihren Ortsteilen? Welche Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen sind notwendig und wie dringend sind sie jeweils? Dazu hat die Stadtverwaltung in den vergangenen Monaten ein Dossier erarbeitet, das jetzt erstmals vorgestellt worden ist. Nach dem Stadtentwicklungsausschuss soll die Materialsammlung in weiteren Ausschüssen und dem Stadtrat beraten werden.