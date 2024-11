Blick in Richtung 2040

Symbolfoto - Blick auf das Rathaus in Eisleben

Eisleben/MZ. - Wie könnten und sollten sich die Lutherstadt Eisleben und ihre Ortsteile in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Was sind Stärken und Schwächen und welche Chancen und Potenziale gibt es? Um Themen wie diese geht es im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Insek) 2040, das nach knapp zweijähriger Arbeit jetzt vorliegt. Derzeit wird in den Ortschaftsräten und Ausschüssen darüber beraten; für Dezember ist die Beschlussfassung im Stadtrat vorgesehen.