Ein siebenjähriges Mädchen aus Gerbstedt liefert die Idee für eine große Weihnachtsdekoration an der Hauptkreuzung in Helbra. Hinter dem Bau des Schwibbogens stehen viele Unterstützter.

Helbra/MZ. - Ja, ist denn schon Silvester? Von zehn auf eins zählten jetzt die Helbraer vor dem Gasthaus „Zur Sonne“ in Helbra zurück. Danach riefen sie begeistert „Oh“ und „Ah“ aus und applaudierten. Ihren Blick hatten sie die ganze Zeit auf die große Eingangstür zum Saal gerichtet. Um genauer zu sein – auf die Dekoration, die sich darüber befand und erstmals in Betrieb genommen wurde. Ein drei Meter mal 1,50 Meter großer Schwibbogen schmückt in der Adventszeit nun die Fassade – gut sichtbar für alle, die an der Hauptkreuzung vorbeikommen oder vorbeifahren.