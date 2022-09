Wegen 13 Euro - Ladendieb droht in Eisleben mit einem Messer

Zeuge beobachtet den jungen Mann in einem Supermarkt in Eisleben beim Diebstahl. Ladenmitarbeiter werden bedroht und rufen die Polizei.

Eisleben. - Einen 21-Jährigen aus Wittenberg hat die Polizei am Mittwochnachmittag in Eisleben in Gewahrsam genommen. Der junge Mann hatte in einem Supermarkt an der Halleschen Straße Lebensmittel und Alkohol im Gesamtwert von 13 Euro in die Tasche gesteckt und war dabei von einem Zeugen beobachtet worden.