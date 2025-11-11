Wiederbelebung des Salzigen Sees Wasserbüffel-Areal zwischen Röblingen und Aseleben: Ist dieser Zaun noch Naturschutz?
Holm Nebelung spricht für Röblinger, die sich durch den neuen Zaun um das Gebiet ausgesperrt aus der heimischen Natur fühlen.
11.11.2025, 09:00
Röblingen/MZ. - „Wir werden da massiv ausgeschlossen!“ Holm Nebelung nutzt die Gelegenheit der von der Wählergruppe „Bürger fürs See gebiet“ (BfS) organisierten Gesprächsrunde im Dorfgemeinschaftshaus in Hornburg, um seinem Herzen erneut Luft zu machen.