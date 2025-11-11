Holm Nebelung spricht für Röblinger, die sich durch den neuen Zaun um das Gebiet ausgesperrt aus der heimischen Natur fühlen.

Wasserbüffel-Areal zwischen Röblingen und Aseleben: Ist dieser Zaun noch Naturschutz?

Acht Kilometer lang ist der Doppel-Zaun, der das Areal, in dem die Wasserbüffel weiden sollen, umschließt.

Röblingen/MZ. - „Wir werden da massiv ausgeschlossen!“ Holm Nebelung nutzt die Gelegenheit der von der Wählergruppe „Bürger fürs See gebiet“ (BfS) organisierten Gesprächsrunde im Dorfgemeinschaftshaus in Hornburg, um seinem Herzen erneut Luft zu machen.