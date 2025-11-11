Ab sofort gelten im Bernburger Tiergarten die Winteröffnungszeiten. Welche Arten man auch in der kalten Jahreszeit zu Gesicht bekommt.

Winterruhe für Tiere? Diese Arten sind auch in der kalten Jahreszeit im Tiergarten Bernburg zu sehen

Bernburg/MZ. - An einem sonnigen Novembertag durch den Bernburger Tiergarten zu spazieren, lässt kaum vermuten, dass der Winter naht. Alles geht seinen gewohnten Gang. Ein Hirsch sonnt sich, Wölfe huschen nervös in ihrem Gehege umher und Pinguine planschen vergnügt im Wasser. Das Einzige, was ins Auge sticht, ist die geringere Besucherzahl. „Das passiert jedes Jahr“, sagt der Tiergartenleiter Andreas Filz und blickt sich auf den leeren Wegen um. „Erstens werden die Tage kürzer, zweitens ist es für Berufstätige unter der Woche schwer möglich, den Tiergarten zu besuchen.“