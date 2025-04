Was ist los am ersten Maiwochenende im Mansfelder Land?

Eisleben/MZ - Wer an diesem ersten Maiwochenende etwas erleben möchte, der braucht eigentlich nur vor die Haustür treten. In vielen Orten der Region haben Vereine und engagierte Menschen auch neben der Eisleber Frühlingswiese und der Gewerbeschau „Reforma“ noch so einiges auf die Beine gestellt.

Dorfflohmarkt in Amsdorf

Am Sonntag, 4. Mai, lädt Amsdorf zum Dorfflohmarkt ein. 70 verschiedene Stände kann man dort in der Zeit von 11 bis 17 Uhr erkunden und dort vielleicht diese oder jene Rarität ergattern.

Die Öffnungszeiten der Frühlingswiese und der „Reforma“

Die Eisleber Frühlingswiese und die Gewerbeschau „Reforma“ starten am Donnerstag, 1. Mai, um 11 Uhr. Geöffnet ist am Donnerstag von 11 bis 23 Uhr, am Freitag von 15 bis 23 Uhr, am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Die Gewerbeschau schließt an allen vier Tagen bereits um 18 Uhr ihre Pforten.

In Gerbstedt wird gekegelt

Der KSV Gerbstedt richtet am Samstag, 3. Mai, auf der Kegelbahn „Am Schloß“ in Gerbstedt die Stadtmeisterschaft 2025 aus. Aktive und Amateure sind zum Kräftemessen auf der Kegelbahnanlage eingeladen. Los geht es um 9 Uhr.

Kundgebung zum Tag der Arbeit in Hettstedt und ein Konzert

Am Donnerstag, 1. Mai, dem Tag der Arbeit, rufen der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften auch in diesem Jahr zu Demos und Kundgebungen auf. In Hettstedt beginnt die Kundgebung am Weidensol um 10 Uhr, beim anschließenden Familienfest wird es ein Kinderschminken und eine Hüpfburg geben, für musikalische Unterhaltung sorgen der Spielmannszug Großörner und DJ Frank Bauer.

Musikalisch wird es am Sonntag, 4. Mai, da wird zu einem besonderen Konzert in die Jakobikirche Hettstedt eingeladen. Um 16 Uhr wird der Volksmusiksänger Ronny Weiland mit seinem „Konzert der Gefühle“ auftreten.

In Hornburg geht es um den Bauernkrieg

500 Jahre Bauernkrieg bedeuten auch 500 Jahre Erstürmung des Klosters Holzzelle. An dieses historische Ereignis zum „Vergessenen Kloster am Jakobsweg“ will der Förderverein Kirche St. Ulrich aus Hornburg, der in diesem Jahr selbst sein 20-jähriges Bestehen feiert, am Samstag, 3. Mai, erinnern. Los geht es um 10 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Hornburg, Bachgraben 7, mit Vorträgen zum Förderverein und dem Kloster. Nach einem Mittagessen soll nach Holzzelle gewandert werden, wo um 14.30 Uhr eine Andacht im ehemaligen Kloster geplant ist. Anschließend folgt ein Auftritt des Städtischen Singvereins Eisleben bei Kaffee und Kuchen. Für die Rückreise nach Hornburg wird ein Shuttle-Service angeboten, teilt der Verein mit. Die Kirche St. Ulrich wird am 3. Mai ebenfalls ganztägig zur Besichtigung geöffnet haben.

Kunsthof in Molmerwende feiert Geburtstag

Das Atelier der freischaffenden Künstlerin Heike Wolff im Kunsthof Molmerswende wird in diesem Jahr 25. Anlässlich des Jubiläums öffnet das Atelier am Samstag, 3. Mai, ab 14 Uhr für neugierige Besucher seine Pforten, heißt es in einer Mitteilung.

Im Weingut Rollsdorf erwacht der Frühling

Das Weingut Rollsdorfer Mühle lädt am Donnerstag, 1. Mai, von 12 bis 19 Uhr zum Rollsdorfer Weinfrühling ein. Ab 13.30 Uhr spielt das Salonorchester Piccolo.

Wanderfreunde sind nach Rothenschirmbach eingeladen

Bereits zum vierten Mal lädt der Verein „Wir für Rothenschirmbach“ zu seiner Wanderung in den Mai ein. Gewandert wird am Sonntag, 4. Mai, von Rothenschirmbach aus zur St.-Sylvester-Kirche in Unterfarnstädt, wo der Farnstädter Heimatverein eine kleine Führung durch das Gebäude sowie einen kleinen Imbiss anbietet. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der ehemaligen Gaststätte „Bauernstube“, Hornburger Straße 1.

„Kultur im Schloss“ gibt es in Oberwiederstedt

Am ersten Mai-Wochenende lädt die Internationale Novalis-Gesellschaft anlässlich von Friedrich von Hardenbergs – besser bekannt als Novalis – 253. Geburtstag zur „Kultur im Schloss“ nach Oberwiederstedt ein. Im Novalis-Museum wird es am Samstag, 3. Mai, zunächst einen Vortrag von Wilhelm Bartsch zu „Novalis und Wolfgang Hilbig“ geben. Weitere Vorträge halten Francesca Vidal, Professorin für Rhetorik und Menschenrechtsbildung (Universität Kaiserslautern-Landau) und Novalis-Kenner Joachim N. Heyme am Sonntag. Musikalisch begleitet werden die beiden Tage von der Pianistin Tatjana Seupt-Koljunova (Halle/Saale) am Flügel sowie vom Frauenchor Hettstedt, dem Männer-Gesangsverein Heiligenthal und dem Männerchor Wiederstedt. Die öffentliche Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht nötig, kündigt die Novalis-Gesellschaft an.

Wippra lädt zum Trödelmarkt und zum Laufsport

Einen Trödelmarkt richtet das Schieferhaus in Wippra am Sonntag, 4. Mai, aus. Auf dem Hof können Interessierte vom Keller- oder Dachbodenfund über Geschirr, Bücher, Briefmarken und Spielzeug bis hin zur Fahrzeugteile alles finden. Für Speisen und Getränke sei gesorgt, kündigen die Veranstalter an.

Die Sektion Nordic Walking des SFS Wippra lädt ebenfalls am Sonntag zu einer Walkingtour ins Wippertal ein. Es wird zwei unterschiedlich lange Routen geben – einmal über sechs und einmal über zehn Kilometer. An zwei Verpflegungsstationen wird für das leibliche Wohl gesorgt. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Sommerrodelbahn in Wippra.