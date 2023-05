Eisleben/Rothenschirmbach/MZ - „Heute ist ein hervorragender Tag“, sagte der Eisleber Bürgermeister Carsten Staub (parteilos). Er konnte am Donnerstag den erfolgreichen Abschluss eines Wirtschaftsprojekts verkünden, das noch in der Amtszeit seiner Vorgängerin Jutta Fischer (SPD) begonnen hatte: Die Lutherstadt Eisleben hat den Verkauf des neuen Industriegebiets an der A 38/B 180 in Rothenschirmbach unter Dach und Fach gebracht.

Investor ist die Unternehmensgruppe GreenRock aus Traunstein (Bayern), die das Gelände in den nächsten Jahren bebauen und hier Firmen ansiedeln will. „Wir sehen Potenzial für 400 bis 800 Arbeitsplätze“, sagte Franz Hauk, Gründer und Inhaber von GreenRock, in einer Pressekonferenz, zu der die Stadt eingeladen hatte. Das rund 16 Hektar große Gelände befindet sich zwischen der neuen und der alten B 180, der Landesstraße 223 und dem Rainbach.

Projekt lag zunächst auf Eis

Wie Bürgermeister Staub sagte, sei bereits seit 2015 an der Entwicklung des Industriegebiets gearbeitet worden. Zunächst waren allerdings die Kaufverhandlungen mit einigen Grundstückseigentümern gescheitert, so dass das Projekt auf Eis gelegt werden musste.

Im zweiten Anlauf konnte man sich dann aber einigen, und das Planungs- und Genehmigungsverfahren wurde wieder aufgenommen. 2020 beschloss der Stadtrat den Bebauungsplan. Der Kauf und die äußere Erschließung des Geländes sowie die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen haben die Stadt rund 2,1 Millionen Euro gekostet. Laut Staub habe es mehrere interessierte Investoren gegeben.

Ortsbürgermeister Dieter Preibisch, Stephan Rudolph und Franz Hauk (GreenRock), Bürgermeister Carsten Staub sowie Sven Kassik und Kathrin Gantz von der Stadtverwaltung (von links) bei der Pressekonferenz. (Foto: Jürgen Lukaschek)

GreenRock habe das beste Angebot gemacht. „Wir sind sehr froh, dass wir das jetzt abschließen können“, so der Bürgermeister. Das neue Industriegebiet sei ein „Leuchtturmprojekt“, gerade auch beim Thema Energie. „Wir sehen das auch als Keimzelle für weitere Ansiedlungen.“ So hat es bereits vor Jahren Überlegungen für ein nächstes, circa 22 Hektar großes Gewerbegebiet auf der anderen Seite der Bundesstraße 180 gegeben.

Green Rock will Arbeitsplätze schaffen

Die Firmengruppe GreenRock ist laut Gründer Hauk in den Bereichen Immobilien (Wohnen und Gewerbe) sowie Energie tätig. Letzteres umfasst unter anderem große Photovoltaikanlagen, intelligente Batteriespeicher und Wasserstoffanlagen.

„Als Betreiber großer Batteriespeicher sind wir Marktführer in Europa“, so Hauk. Auch bei den eigenen Gebäuden würden „höchste energetische und ökologische Standards“ umgesetzt. „Unsere Gebäude sind energieautark.“ Das heißt, dass die benötigte Energie komplett selbst erzeugt wird. Das ist auch für Rothenschirmbach geplant. GreenRock will hier zwei Hallen bauen, die dann an Firmen vermietet werden sollen.

„Wir können noch keine Namen nennen, weil die Vermarktung parallel zum Bau laufen wird“, so Projektentwickler Stephan Rudolph. Woran die Investoren denken, heißt in der Immobilienbranche „Light Industrial“. Dabei handelt es sich um eine Kombination von Logistik und Fertigungsprozessen. Ziel sei, Firmen anzusiedeln, die nicht nur reine Logistik betreiben, sondern darüber hinaus Arbeitsplätze schaffen.

Bauantrag im Herbst geplant

Rudolph hob den „sehr partnerschaftlichen Prozess mit der Stadt“ hervor. „Wir freuen uns, dass man uns das Vertrauen geschenkt hat.“ Am beschlossenen Bebauungsplan werden voraussichtlich keine Änderungen mehr notwendig sein.

Voraussichtlich im Herbst werde der Bauantrag gestellt. Rudolph rechnet damit, dass die Umsetzung insgesamt etwa drei Jahre dauern wird. In den Bau werden 80 Millionen Euro investiert, in die energetischen Anlagen weitere 15 Millionen Euro.

Auf den Dächern der Hallen werden Photovoltaikanlagen installiert. Diese werden deutlich mehr Energie erzeugen, als selbst benötigt wird, so GreenRock-Chef Hauk. Die überschüssige Energie fließt in einen Batteriespeicher beziehungsweise in eine eigene Wasserstoffanlage.

Interesse an Wasserstoffinitiative

„Wir würden uns gern der Wasserstoffinitiative in der Region anschließen“, sagte Hauk. Der grüne Wasserstoff soll an die Industrie verkauft und an einer eigenen Wasserstofftankstelle angeboten werden. Die Hallen selbst werden elektrisch beziehungsweise per Wärmepumpe beheizt.

Auch der Rothenschirmbacher Ortsbürgermeister Dieter Preibisch freut sich, dass nach der jahrelangen Planung jetzt „Nägel mit Köpfen“ gemacht worden seien. „Ich möchte mich bedanken, dass ich in den Prozess der Auswahl der Investoren einbezogen war“, sagte Preibisch. Er hoffe, dass die Ortschaft auch weiterhin eingebunden werde.

Kommentar von Jörg Müller: Großes Plus bei der Vermarktung

Was lange währt, wird endlich gut. Wenn es nach dem Sprichwort geht, dürfte das neue Industriegebiet in Rothenschirmbach beste Chancen haben. Denn von den ersten Ideen bis zum Verkauf hat es immerhin mehr als zehn Jahre gedauert.

Ob das Projekt tatsächlich ein Erfolg wird, lässt sich freilich noch nicht sagen. Denn das wird davon abhängen, welche Firmen die Investoren am Ende ansiedeln können. In etwa einem Jahr werde man vielleicht erste Namen nennen können, haben sie angekündigt.

Zu hoffen ist natürlich, dass nach dem langen Planungs- und Entwicklungsprozess hier nicht nur Logistik, sondern auch Fertigung betrieben wird. Ein großes Plus bei der Vermarktung können auf jeden Fall die ambitionierten Energievorhaben sein – die heute wichtiger denn je sind.