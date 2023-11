Elvira Varadi - gebürtige Ungarin - betreibt neuerdings einen kleinen Backshop in der Benndorfer Bergarbeitersiedlung. Doch ihr Angebot umfasst mehr als nur Brote, Brötchen und Kuchen.

Was den kleinen Backshop in der Benndorfer Bergarbeitersiedlung besonders macht

Benndorf/MZ. - Das fällt sofort ins Auge: feuerrote Paprikaschoten, Knoblauch, gemahlene Paprika in kleinen und großen Gläsern – und alles drapiert in einem Korb auf der Ladentheke. Dort, wo üblicherweise in anderen Backshops Tüten mit Semmelbrösel stehen, sind bei Elvira Varadi Spezialitäten ihrer Heimat zu finden.