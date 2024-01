Benndorfer und Eisleber Schüler beschäftigen sich mit dem Projekt „Junges Wohnen“. Was hinter dem Projekt steckt und was die Schüler dort lernen.

Was Benndorfer Schüler beim Projekt „Junges Wohnen“ lernen

Benndorf/MZ. - Nichts wie weg hier! So mancher junge Mensch träumte sicherlich schon davon, nach der Schulzeit sofort von zu Hause im Mansfelder Land ausziehen und sein Glück im Großstadttrubel von Hamburg, Berlin oder München zu suchen. Wie realistisch ist es aber eigentlich, in den Metropolen eine bezahlbare Wohnung zu finden? Dieser und ähnlichen Fragen stellten sich jetzt Zehntklässler der Benndorfer Sekundarschule in ihrem mehrtägigen Projekt „Junges Wohnen“.