Vor 25 Jahren ist ein Lufthansa-Flugzeug auf den Namen „Lutherstadt Eisleben“ getauft worden. Wie sich das Bürgermeister-Ehepaar Pfützner daran erinnert und was aus dem Jet geworden ist.

Was aus dem Lufthansa-Flugzeug „Lutherstadt Eisleben“ geworden ist

Eisleben/MZ. - An das Ereignis vor 25 Jahren denkt Rita Pfützner bis heute gern zurück. „Das war etwas ganz Besonderes in der Amtszeit meines Mannes“, sagt die Ehefrau von Peter Pfützner (CDU), der 1990 zum ersten Eisleber Bürgermeister nach der Wende gewählt worden war und bis 2006 die Geschicke der Lutherstadt gelenkt hat. Am 20. Oktober 2000 durfte das Ehepaar in Frankfurt am Main ein Flugzeug der Deutschen Lufthansa auf den Namen „Lutherstadt Eisleben“ taufen.