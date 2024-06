Parkfest in Helmsdorf, Regatta auf dem Süßen See und Ritterfest auf Schloss Mansfeld. Dies und mehr kann am Wochenende im Mansfelder Land erlebt werden.

Was am Wochenende in Eisleben, Hettstedt und Umgebung los ist

Eisleben/Hettstedt/MZ. - In Röblingen wird ein Schnellschachmeister gesucht, auf dem Schloss in Mansfeld findet ein Mittelaltermarkt statt und auf dem Süßen See wird der Flammencup ausgetragen. och das ist nicht das einzige, was man am Wochenende im Mansfelder Land unternehmen kann. Hier die wichtigsten Termine im Überblick:

Helmsdorf lädt zum 30. Parkfest ein

Helmsdorf: Das war eine lange Pause, aber nun, nach vier Jahren, soll in Helmsdorf am Wochenende wieder Parkfest gefeiert werden. Nicht irgendeins, sondern das 30.. Dazu lädt die Volkssportgemeinschaft Helmsdorf, kurz VSG Helmsdorf, natürlich alle Einheimischen, aber auch Gäste aus der Region herzlich ein. Am Freitag, 28. Juni und Samstag, 29. Juni, wird der Helmsdorfer Sportplatz zum Festgelände.

Zur VSG gehören neben den Fußballern, die im Männer- und Jugendbereich aktiv sind, auch die Sportfrauen. Rund 80 Mitglieder zählt der Verein, die alle mit angepackt haben, damit das Parkfest gelingt. Marc Weitzdörfer schwärmt von der neuen Ballfanganlage, die in Zukunft verhindert, dass man die Bälle erst aus dem Park zurückholen muss. „Die Anlage entstand in Eigenleistung“, ist Weitzdörfer stolz auf die Leistung des kleinen Vereins.

Aber natürlich sollen die Gäste nicht nur die neuen Errungenschaften der VSG bewundern, zu denen auch eine neue Handlaufanlage rund um den Sportplatz gehört, oder der Rasenroboter, der den Rasen in Schuss hält. „Es ist schon eine Menge passiert bei uns“, sagt Weitzdörfer stolz. Und beim Parkfest soll auch eine Menge passieren – hauptsächlich hat das mit rundem Leder und grünem Rasen zu tun. Wie kann es auch anders sein, wenn die Fußball-Europameisterschaft vor der eigenen Haustür ausgetragen wird.

Am Freitagabend wird in Helmsdorf ab 18 Uhr ein Kleinfeldturnier für Alte-Herren-Mannschaften stattfinden. Weiter im Festprogramm geht es 20 Uhr mit Musik mit DJ TrashToni & Greeneye.

Samstag trifft man sich wieder auf dem Helmsdorfer Sportplatz, und zwar 13 Uhr zu einer Übung der Jugendfeuerwehr Heiligenthal. Ab 14 Uhr wird zu Kuchen, Kaffee und Musik eingeladen, quasi als Vorbereitung auf den Höhepunkt des Festes: Das Benefizfußballspiel, das für Samstag, 17 Uhr angesetzt ist. Das Spiel findet zwischen einer „Schlenze“-Auswahl und der Promi-Mannschaft „Schulle & Friends“ statt.

Im Team „Schulle & Friends“ kickt einiges an Sportprominenz mit, aber nicht alle haben ihre Meriten im Fußball gesammelt. Zu den prominenten Spielern, die in Helmsdorfer kicken werden, zählt beispielsweise der ehemalige Boxprofi Dirk Dzemski, der Welt- und Europameister im Mittelgewicht war. Ebenfalls ein Boxer und mehrfacher Deutscher Meister ist Oronzo Birardi aus Mainz. Auch er wird in der Schulle-Elf antreten. Kein Boxer, sondern ehemaliger Fußballer des 1. FC Magdeburg ist Andreas Sommermeyer. Radiomoderator Stephan Michme und der in der Region bekannte ehemalige Boxchampion Timo Hoffmann, allen bekannt als die „Deutsche Eiche“, werden ebenfalls für den guten Zweck kicken. Schulle & Friends unterstützen nämlich die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung. Nach dem Spiel ab 20 Uhr gibt es Livemusik mit „Radio Nation“.

Mittelaltermarkt auf dem Schloss

Mansfeld: Anlässlich des Bauernkriegsgedenkens wird am letzten Juni-Wochenende zu einem Mittelaltermarkt auf Schloss Mansfeld geladen. Den Auftakt bildet am Freitagabend ein Konzert der Irish-Folkband „Worrystone“ um 20 Uhr. Am Samstag und Sonntag gestalten dann Musiker, Ritter, Gaukler und Handwerker den Markt, auf dem Eselreiten, Bogenschießen, Ritterkampf, Kerzenziehen und ein Kinderritterturnier angeboten werden. Für Verpflegung ist mit Essen, Bier und Met gesorgt, kündigt der Förderverein Schloss Mansfeld an. Eintritt ist frei.

Regatta auf dem Süßen See

Seeburg: Zum bereits 18. Mal richtet der Segelsportclub (SSC) „Süßer See“ am 29 und 30. Juni den Flammencup aus. An der Regatta auf dem Süßen See nehmen Seglern aus Polen, Deutschland, der Schweiz und Österreich teil. Bislang haben sich 33 Starter für den Flammencup angemeldet, teilt der Vorsitzende des SSC, Torsten Bey, mit. Los geht es am Samstag ab 13 Uhr. Am Sonntag starten die Katamarane um 9 Uhr. Jetzt heißt es nur noch Daumen drücken, dass am Wochenende das Wetter mitspielt und auch genügend Wind aufkommt.

Schnellschachmeister werden ermittelt

Röblingen: Der diesjährige „Romonta-Cup“ im Schnellschach findet am 30. Juni in Röblingen statt. In der Festscheune werden ab 10 Uhr bei den „Offenen Meisterschaften von Sachsen-Anhalt, Schachbezirk Halle“ in neun Runden Schnellschach die Titelträger ermittelt. Das Startgeld beträgt zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre. Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung, die kulinarische Versorgung sei zudem gewährleistet, teilt Ulrich Soth, Vorsitzender der Schachabteilung des 1. FC Romonta Amsdorf, mit.

Blasmusik im Schieferhaus

Wippra: Am 30. Juni findet im Schieferhaus in Wippra ein Blasmusik-Freiluft-Konzert statt. Um 15 Uhr spielt „Eine Kleine Blasmusik“ aus Erfurt und um 17 Uhr die Einetaler Jäger (Foto). „Wir freuen uns, dass wir für das Konzert zwei hochkarätige Blasmusikorchester gewinnen konnten, die garantiert für beste Stimmung sorgen werden“, sagt Birgit Rufer, Organisatorin des Konzertes. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Einlass ist ab 14 Uhr. Und wie immer bei Freiluftkonzerten im Schieferhaus gibt es Fassbier von der Museumsbrauerei Wippra, heißt es.

Wipperliese fährt zum Abschluss

Klostermansfeld: Einen letzten unvergesslichen Tag im Kindergarten will die Wipperliese CLR allen diesjährigen Schulanfängern am Freitag, 28. Juni, bieten. Drei Mal – ab 9.29, 11.29 und 13.29 Uhr – wird die Wipperliese ab Bahnhof Benndorf durch das Wippertal in Richtung Wippra fahren und die kleinen und großen Gäste zur Parkeisenbahn nach Vatterode bringen.

„Kabaretter“ im Galerie-Café

Eisleben: Zu einem weiteren Kabarettabend wird am Freitag, 28. Juni, ins Galerie-Café nach Eisleben, Sangerhäuser Straße 12-13, geladen. Ab 19.30 Uhr stehen dann die Kiebitzensteiner aus Halle mit ihrem Programm „Die Kabaretter“ auf der Bühne, heißt es in einer Ankündigung.

Karten können unter Tel. 03475/6 33 14 37 oder per E-Mail an [email protected] vorbestellt werden.

Volkslieder in Martini-Kirche

Friesdorf: Im Rahmen des „Kultursommers in Dorfkirchen“ findet am Samstag, 29. Juni, ein weiteres Konzert in der St.-Martin-Kirche in Friesdorf statt. Im Mansfelder Ortsteil tritt ab 18 Uhr das Trio „Rosenroth“ mit seinem Programm „Volkslieder überraschend anders“ auf. Der Eintritt ist frei, um Spende wird gebeten. Da die Zufahrt aus Richtung Rammelburg aufgrund einer Baustelle nicht möglich ist, wird die Anfahrt über Wippra empfohlen, so André Rotermund, Pfarrer im Pfarrbereich Wippra.

Musiknacht im Kunstzuckerhut

Hettstedt: Zu einer Sommermusiknacht lädt der Kunstzuckerhut Hettstedt am Freitag, 28. Juni, ein. In der zweiten Open-Air-Veranstaltung der Saison tritt das Duo „ZweiTakt“ ab 19 Uhr auf.

Info: Karten gibt es unter Tel. 03476/20 16 48 oder www.kunstzuckerhut.de

Vernissage im Rosarium

Sangerhausen: Die weltgrößte Rosensammlung wird ab Freitag wieder zur Kulisse der großen Kunstausstellung „Rose trifft Kunst“. Bis zum 24. August können Besucher nicht nur die Rosensammlung bestaunen, sondern auch diverse Kunstwerke entdecken. 35 Künstler stellten im vergangenen Jahr dort ihre Werke aus.

Orgelmusik in Johanneskirche

Harkerode: Zu einer sommerlichen Orgelmusik wird am Samstag, 29. Juni, nach Harkerode eingeladen. In der St. Johanneskirche wird ab 17 Uhr Organist Sebastian Zobel zu hören sein.