Eisleben/MZ. - In der Woche vor Weihnachten des Jahres 1923 dürften im Eisleber Rathaus und nicht nur dort die Nerven blank gelegen haben. „Wir stehen nicht mehr vor, sondern schon im finanziellen Zusammenbruch“, beschrieb Oberbürgermeister Martin Clauß (SPD) am 18. Dezember vor den Stadtverordneten die missliche Lage und fügte hinzu: „Die Regierung hat uns mitgeteilt, dass künftig irgendwelche staatlichen Zuschüsse nicht mehr zu erwarten sind. Der preußische Städtetag geht in seiner Beurteilung der Lage so weit, dass er sagt, die Städte müssten froh sein, wenn sie noch das nackte Leben fristen könnten.“