Warum sich der Eisleber Stadtrat gegen das Lenin-Denkmal ausspricht

Der Eisleber Stadtrat lehnt mit großer Mehrheit die Rückführung der Statue und eine Bürgerbefragung dazu ab. Warum so entschieden wurde.

Eisleben - Das Eisleber Lenin-Denkmal bleibt im Deutschen Historischen Museum (DHM) in Berlin. Der Stadtrat hat am Dienstagabend einen Antrag der Fraktion Die Linke/Die Partei abgelehnt, die Statue in die Lutherstadt zurückzuholen. Keine Zustimmung fand auch eine ebenfalls von den Linken beantragte Bürgerbefragung zu dem Thema. Beide Beschlüsse wurden mit großer Mehrheit gefasst. Acht Stadträte stimmten für die Bürgerbefragung, 22 dagegen, einer enthielt sich. Für die Rückführung des Denkmals votierten sechs Stadträte, 25 dagegen.

Stadtrat in Eisleben beschließt Änderung des Leihvertrages

Außerdem beschloss der Stadtrat eine Änderung des Leihvertrages mit dem DHM. Dies war notwendig geworden, weil das Museum eine Gebäudesanierung und die Umgestaltung seiner Dauerausstellung plant. Deshalb muss im Leihvertrag der Punkt „Verwahrung im Depot“ hinzugefügt werden. Das Museum hat der Lutherstadt Eisleben aber mitgeteilt, dass es daran interessiert sei, das Lenin-Denkmal weiterhin für Ausstellungszwecke und die wissenschaftliche Forschung im Bestand zu haben. Laut DHM haben bislang rund sieben Millionen Menschen die Dauerausstellung gesehen, in deren Rahmen der Eisleber Lenin gezeigt wurde.

Hans Köhler (Fraktion Die Linke/Die Partei) hatte vor der Abstimmung noch einmal für die Bürgerbefragung geworben. Das Lenin-Denkmal sei den Bürgern geschenkt worden, so Köhler, deshalb sollten sie über ihr Eigentum mitentscheiden können. Das Denkmal sei „Zeitzeuge der Kriegs- und Nachkriegszeit“ und habe einen Bezug zu Eisleben. Obwohl es sich nicht um einen Bürgerentscheid handeln sollte, hatte Köhler gefordert, dass der Stadtrat das Ergebnis der Befragung zu akzeptieren habe.

Jürgen Grobe (Fraktion SPD/Grüne/FFW/FBM) sagte, er sei grundsätzlich dafür, die Bürger zu befragen. Das Lenin-Denkmal sei aber ein komplexes Thema. Eine einfache Ja-Nein-Frage reiche da nicht aus. „Neben der Eisleber Geschichte müssen wir die Person Lenin sehen“, so Grobe. „Und da gibt es positive, aber auch negative Aspekte.“ Es werde nicht funktionieren, das Denkmal aufzustellen, ohne dass eine politische Diskussion entstehe.

Kein Konzept für die Wiederaufstellung des Lenin-Denkmals

Auch Thomas Fischer (CDU/FDP-Fraktion) sagte, eine Bürgerbefragung sei prinzipiell eine gute Sache. „Ich weiß aber nicht, ob ausgerechnet die Lenin-Statue das Exempel für eine Bürgerbefragung in Eisleben sein soll.“ Zumal es kein Konzept für die Wiederaufstellung gebe. Der Stadtrat entscheide über viele Dinge, die die Bürger betreffen. „Wenn wir anfangen, zu bestimmten Themen die Bürger zu befragen, können wir die Kommunalwahl abschaffen und ein anderes System einführen.“

„Wir sind demokratisch gewählte Vertreter“, sagte Bürgermeister Carsten Staub (parteilos). Er verstehe nicht, warum der Stadtrat in dieser Frage nicht entscheiden können solle. Weder der Standort noch die Kosten einer Wiederaufstellung seien geklärt. „Es wäre nicht der richtige Weg, den Bürgern eine Frage zu stellen, die wir selbst nicht beantworten können.“ Die Stadt verweist darauf, dass das Denkmal in den historischen Kontext eingebettet werden müsste, um einen sachlichen Diskurs zu wahren. Das würde einen „erheblichen wissenschaftlichen Aufwand“ bedeuten. (mz/Jörg Müller)

Kommentar: Jörg Müller ist gegen eine Bürgerbefragung zum Lenin-Denkmal

In der Stadtratssitzung ist der Satz gefallen: „Viele ältere Eisleber möchten das Denkmal wiederhaben.“ Das stimmt sicherlich - und zeigt zugleich die Tücke einer Bürgerbefragung zu dem Thema. Dass viele Ältere eine persönliche Beziehung zum Lenin-Denkmal haben und den Abbau vor 30 Jahren bis heute als Verlust auch der eigenen Geschichte empfinden, ist absolut nachvollziehbar.

Allein aufgrund der demografischen Verhältnisse in Eisleben ist deshalb anzunehmen, dass bei einer Bürgerbefragung eine Mehrheit für die Rückholung des Denkmals gestimmt hätte. Eine Entscheidung, von der allerdings die jüngeren Generationen deutlich mehr betroffen gewesen wären - weil sie viel länger mit deren Folgen leben müssten. Deshalb sollten sich die Befürworter einer Bürgerbefragung, so basisdemokratisch eine solche auf den ersten Blick daherkommt, überlegen, ob diese bei einem so komplexen Thema tatsächlich zu einer angemessenen, gerechten und allseits akzeptablen Lösung führen würde.

Der Stadtrat als demokratisch gewählte Vertretung der Bürger hat seine Verantwortung wahrgenommen und nach langer Diskussion mit klarer Mehrheit quer durch die Fraktionen und Parteien seine Entscheidung getroffen. Die im übrigen keine endgültige ist. Denn sollte es in Zukunft einmal ein fundiertes Konzept für die Aufstellung des Denkmals in Eisleben geben, kann die Stadt es jederzeit wieder zurückfordern.

›› Den Autor erreichen Sie unter: joerg.mueller@mz.de