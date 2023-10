Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dederstedt/MZ. - Aus Dederstedt wegziehen? „Niemals“, sagt Sandra Sowoidnich. Sie ist in der kleinen Gemeinde im Seegebiet Mansfelder Land aufgewachsen. Die Familie lebt hier in dritter Generation. „Wir hatten früher sogar mal 800 Einwohner. Eine Kaufhalle, eine Schule, einen Kindergarten“, erinnert sie sich an die Zeit, als sie Kind war. Und auch heute ist Dederstedt ihr Heimathafen, wo sie sich wohlfühlt und Kraft tankt. „Kollegen haben mich immer mal gefragt, ob ich denn nicht nach Halle ziehen möchte, weil ich ja hier arbeite. Aber das kommt nicht in Frage.“