Klostermansfeld/MZ. - Das hat noch Seltenheitswert in der Region: Mit einer kostenlosen Orts-App starten die Gemeinden Klostermansfeld und Benndorf in das neue Jahr. Die beiden Dörfer in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra wollen über diesen digitalen Kommunikationsweg per Smartphone mehr Einwohner als bisher mit ihren gebündelten Informationen erreichen. In Klostermansfeld kann die App bereits verwendet werden. In Benndorf wird sie demnächst freigegeben.

