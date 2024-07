Die Helios-Klinik Mansfeld-Südharz hat an ihrem Standort in Eisleben ein Robotikzentrum eröffnet. Bei welchen Gelegenheiten der Roboter zum Einsatz kommen soll.

Eisleben/MZ - Ein Robotikzentrum wurde jetzt an der Helios-Klinik Mansfeld-Südharz am Standort in Eisleben eröffnet. Dabei handelt es sich um ein Roboter-Assistenzsystem, das in den Fachbereichen Urologie und Allgemein- und Viszeralchirurgie eine sehr präzise minimalinvasive Chirurgie ermöglicht. Die hochauflösende 3D-Sicht und die beweglichen Instrumente, die durch winzige Schnitte eingeführt werden, ermöglichen komplexe Operationen mit minimalem Trauma für die Patienten. Das verwendete System heißt „Da Vinci X“.