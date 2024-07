Hornburg/MZ. - Der frischgebackene Ortsbürgermeister von Hornburg, Heiko Prull, will eine Menge anpacken in seiner Amtszeit. Eins der Projekte, die als erstes auf seiner Agenda stehen, ist der Busverkehr. „Man kann von Hornburg aus nicht direkt mit dem Bus bis zum Verwaltungssitz nach Röblingen fahren“, sagt Prull. „Das ist doch ein Unding. Auch nicht motorisierte Menschen müssen doch ab und an mal was auf der Gemeinde erledigen.“ Auch wenn das Seegebiet Mansfelder Land schon sehr modern unterwegs ist und man vieles auch online erledigen kann, ist bei manchen doch Präsenz erforderlich. Und ganz davon abgesehen, sind es ja gerade ältere Bürger, ohne fahrbaren Untersatz, die eben online nicht so firm sind.

