Der Mann hatte Fahrradzubehör für 200 Euro eingesteckt - und wollte so an der Kasse vorbeikommen. Er war aber beobachtet worden.

Köthen/MZ. - Beamte eines Streifenwagens haben am Donnerstagmittag einen Ladendieb in der Nähe des Toom-Baumarkts in der Langenfelder Straße in Köthen gefasst.

Nach Informationen der Polizei war der 37-Jährige gegen 12.30 Uhr von Mitarbeitern des Baumarktes beobachtet worden, wie er diverse Artikel in einem Rucksack verstaut und, ohne zu bezahlen, den Markt verlassen wollte. Als er an der Kasse angesprochen wurde, sei er geflohen – und Minuten später von der Polizei festgenommen worden.

Das Diebesgut, Fahrradzubehör im Wert für 200 Euro, habe der Mann dabei gehabt. Es wurde ebenso beschlagnahmt wie eine geringe Menge mutmaßlicher Drogen.