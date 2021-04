Warum Eisleben die Polleranlagen am Markt wieder reaktiviert

An der Einfahrt in die Sangerhäuser Straße von der Hohetorstraße wird ein elektrisch betriebener Poller mit einer Ampel installiert. Foto: Lukaschek

Eisleben - Eisleben und die Poller - das ist immer ein leidiges Thema gewesen. 1999 hatte die Lutherstadt mehrere Anlagen rund um den Markt und die Sangerhäuser Straße installiert, um Autos an der Einfahrt in die Fußgängerzone zu hindern. Doch von Anfang an gab es regelmäßig Probleme: Defekte, Kollisionen, teure Reparaturen. Mittlerweile sind die Poller seit Jahren nicht mehr in Betrieb. Doch nun wird eine Anlage wieder reaktiviert. An der oberen Sangerhäuser Straße soll ein Poller künftig dafür sorgen, dass die Fußgängerzone am Knappenbrunnen nur noch von Anliegern befahren werden kann.

Feste Zeiten für den Lieferverkehr und Sender für Rettungskräfte

Wie Sven Kassik, Fachbereichsleiter Kommunalentwicklung/Bau, sagte, solle die Anlage Ende April/Anfang Mai montiert werden. „Der Mai wird ein Probemonat sein“, so Kassik. „Offizieller Start ist dann am 1. Juni.“ Zusätzlich zu dem Poller werde es eine Ampel geben. Anlieger wie Bus- und Taxifahrer, Feuerwehr und Rettungsdienst sollen mit Sendern ausgerüstet werden, mit denen sich der Poller absenken lässt. Es werde auch möglich sein, dass sich Bürger einen Sender holen können, wenn sie zum Beispiel einen Umzug planen, so Kassik. Für den Lieferverkehr werden die bisherigen Zeiten weiter gelten. Das heißt, dass die Zufahrt werktags von 4 bis 9 Uhr, 11 bis 13 Uhr und 18 bis 20 Uhr möglich sein wird. Laut Stadtsprecher Maik Knothe wird während dieser Zeiten der Poller abgesenkt, wenn ein Lieferfahrzeug vor der Anlage hält.

Grund für die Wiederinbetriebnahme des Pollers sei, dass der Verkehr hier immer mehr zugenommen habe, so Fachbereichsleiter Kassik. „Viele Autofahrer nutzen die Sangerhäuser Straße als Abkürzungsstrecke zum Markt.“ Obwohl der Bereich am Knappenbrunnen eindeutig als Fußgängerzone ausgewiesen ist. Die Stadt hatte dies auch der Wohnungsbaugenossenschaft zugesichert, die 2015/16 die ehemalige „Kupferklause“ saniert und ein neues Stadthaus errichtet hat. Die Kosten für die Reaktivierung des Pollers betragen laut Kassik circa 5.000 Euro.

„Das Kernproblem ist die Unvernunft vieler Autofahrer“

Stadtrat Stefan Gebhardt (SPD) wohnt in der Sangerhäuser Straße und kann das seit Jahren bestehende Ärgernis nur bestätigen. „Das Kernproblem ist die Unvernunft vieler Autofahrer.“ Es werde zum Teil mit hohem Tempo die Straße herunter- und auch hinaufgefahren. „Verkehrsschilder werden komplett ignoriert.“ Die Polleranlage könne da durchaus eine Lösung sein. „Vorausgesetzt, dass sie nicht wieder dauernd kaputt ist“, so Gebhardt mit Blick auf die jahrelangen schlechten Erfahrungen in Eisleben.

Rolf Winkler, der mit seiner IT-Firma seit mehr als 30 Jahren am Knappenbrunnen ansässig ist, sieht die Sache pessimistischer. „Poller funktionieren einfach nicht“, so der Unternehmer. Der Aufwand für Wartung und Reparaturen stehe in keinem Verhältnis zum Nutzen. „Für das Verkehrsproblem muss man eine andere Lösung finden, zum Beispiel mehr Kontrollen.“ (mz/Jörg Müller)